Berlino trucca i conti | grosso guaio con l’Ue

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 4 agosto 2024) La Germania ha fatto passare alcuni sussidi pubblici per prestiti e rischia un buco da 8 miliardi. Altra zavorra per l’economia che è stretta dai vincoli del Patto di stabilità. La Commissione: «Percorsi prudenti per gli Stati che hanno problemi con il debito».