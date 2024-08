Basket Luca Primavera pronto alla terza missione in orbita Baskérs

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 4 agosto 2024)in. Dopo aver vestito la canotta da giocatore per 4 anni (dal 2014 in Prima Divisione finoD con 77 presenze) per poi diventarne dirigente (anche Vicepresidente) abbandonata l’attività agonistica,(classe 1993) entra ora nello staff in