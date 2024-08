Avellino-Juve Stabia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 4 agosto 2024) Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi” si disputerà il match, valevole per il turno preliminare della. Nella scorsa stagione la squadra di Castellamare ha vinto il girone C (79 punti finali) del campionato di Serie C, riuscendo ad ottenere la promozione nel campionato cadetto dopo quattro anni di L'articoloTV inproviene da Webmagazine24.