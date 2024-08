Atletica McLaughlin e Bol passeggiano in batteria sui 400 ostacoli alle Olimpiadi Azzurre tutte ai ripescaggi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) La terza sessione mattutina dell’leggera ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 si è conclusa con le batterie dei 400donne, una delle gare più attese dell’intero programma a Cinque Cerchi. Promette scintille infatti il duello stellare tra due fuoriclasse globali come Sydneye Femke Bol, che potrebbero darsi battaglia per la medaglia d’oro su tempi vicini al record del mondo. In casa Italia il bilancio è negativo, con le tre atlete iscritte che non hanno superato il turno dovendo quindi passare dai recuperi. Rebecca Sartori ha provato una gara coraggiosa nella prima heat, crollando però negli ultimi 100 metri e non andando oltre la quinta piazza (avanzavano le prime tre di ogni, oltre a tre tempi dio) con 55.81.