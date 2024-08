Atalanta definita la cessione di un giocatore | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) In queste ore, l’ha chiuso la trattativa per ladi uno dei suoi calciatori che saluterà la formazione di Gian Piero Gasperini. L’continua il lavoro sul fronte calciomercato. I vertici della società bergamasca non stanno valutando solo i nuovi acquisti, ma anche le eventuali partenze per sfoltire la rosa e fare cassa. Questo articololadi unè stato pubblicato prima Sportnews.eu.