Arctic Race of Norway 2024 | Alexander Kristoff vince la prima tappa in casa

(Di domenica 4 agosto 2024) Non solo Olimpiadi. Il calendario del ciclismo prosegue, in contemporanea con le due settimane a Cinque Cerchi: in programma in terra norvegese laofcorsa di categoria 2.Pro. Ad aggiudicarsi la, con partenza da Bodø ed arrivo a Rognan dopo 155,3 chilometri è stato il veterano padrone di, che agguanta ovviamente la maglia di leader della classifica generale. Volata ristretta sul traguardo oggi dove il padrone diUno-X Mobility è riuscito a primeggiare battendo i belgi Milan Fretin (Cofidis) e Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech). Il migliore degli italiani è Luca Colnaghi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) che chiude in tredicesima piazza.