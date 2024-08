Addio a Rosetta la nonna di Usmate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024)a Rosa Perego, per tutti, ladiVelate se ne è andata a 102 anni. Un duro colpo per la comunità che a gennaio aveva festeggiato il suo compleanno. Velatese, classe 1922, dopo la guerra si era sposata con Piero Cantù e insieme gestivano un panificio in via Cottolengo. Dopo la morte del marito nel 1966 per seguire i quattro figli era stata costretta a riprendere in mano la passione per il cucito ed era diventata sarta. Bar.Cal.