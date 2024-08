30 razzi lanciati dal Libano su Israele colpito dall' aereonautica il lanciatore di Hezbollah; Francia Usa e U K ai connazionali rientrate il prima possibile

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Nella notte, tra ieri ed oggi, sono stati registrati una serie di lanci di missili, provenienti dal, in direzione. Ad annunciare l’attacco è stato lo stessospiegando che: “decine dicontro, in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Lib