Zielinski | La nebbia in Polonia c’è davvero non mi offendo Quella di De Laurentiis era solo una battuta

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo il suo addio al Napoli e l’approdo, annunciato da tempo, all’Inter, l’ex centrocampista azzurro Piotrha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Allora, lehanno già datounsoprannome alla Pinetina? «No, ma il mister mi chiama“Ziello”: mi piace, mi ci sto abituando». Ecco, come è stato il primo impatto con Inzaghi? «Ottimo, sia con lui che con lo staff, parliamo già molto.Rispetto al passato, devo lavorare in maniera diversa quando non abbiamo la palla, ma sono meccanismi che impari un po’ alla volta. Non avevo mai fatto una preparazione così dura, ma èun bene: sono sicuro che vedrò gli effetti più avanti». Si sarà accorto anche della differenza tra la vecchia città e la nuova. «A Napoli ho passato anni indimenticabili: ho pure comprato casa poco prima di lasciare la città, quindi ci tornerò.