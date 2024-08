Volley il tabellone delle Olimpiadi 2024 | gli incroci dai quarti alla finale Il cammino dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Si è delineato ildella fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo dimaschile alledi Parigiconclusione della fase a gironi, infatti, è stata utilizzata la classifica combinata dei tre raggruppamenti per determinare tutti gli accoppiamenti daidiall’atto conclusivo. Le vincitrici dei tre gironi sono state collocate tra primo e terzo posto in base a numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde sono state piazzate tra quarta e sesta posizione seguendo nell’ordine gli stessi criteri; le due migliori terze sono settima e ottava. La prima incrocerà l’ottava, la quarta sfiderà la quinta, la seconda se la dovrà vedere con la settima, la terza affronterà la sesta.