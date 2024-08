Vite umane salvate Kara-Murza zittisce i critici dello scambio di prigionieri | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) "Per me la differenza più grande tra una dittatura e una democrazia è che il valore più alto in una democrazia è la vita umana, la protezione della vita umana, la salvezza della vita umana. E a coloro che criticano le decisioni dei governi democratici di effettuare scambi, di impegnarsi in questi scambi con regimi autoritari come quello di Vladimir Putin, vorrei rispettosamente invitarli a parlare non di scambi di, ma di salvezza di". Così Vladimirnella sua prima apparizione pubblica dopo il suo rilascio.è uno dei 16che la Russia e la Bielorussia hanno liberato giovedì. Doppio cittadino russo e britannico, politico di spicco dell'opposizione russa,è stato arrestato nel 2022 dopo aver criticato la guerra in Ucraina. Nel 2023 è stato condannato per tradimento e altre accuse a 25 anni di carcere.