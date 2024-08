VIDEO Musetti che numero assurdo contro Auger-Aliassime | il punto con il tweener!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Cento anni dopo Lorenzoriporta l’Italia sul podio olimpico del singolare maschile. Il toscano ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, battendo nella finalina il canadese Felixin tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo una partita davvero bellissima. Una prestazione di altissimo livello da parte del toscano, che ha come sempre offerto delle giocate meravigliose che hanno incantato il pubblico presente sul campo del Philippe Chatrier. Questa medaglia di bronzo è il coronamento di due mesi davvero eccezionali per il nativo di Carrara, che ha svoltato con anche la semifinale raggiunta a Wimbledon. Tra i punti sicuramente più significativi ed affascinanti c’è il lob inad inizio partita. Un colpo da campione per il toscano, bravissimo a superare in pallonetto il canadese, che non è poi riuscito allare il colpo successivo.