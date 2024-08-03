Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 18:30 (Di sabato 3 agosto 2024) Viabilità DEL 3 AGOSTO 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 17:30 - SULLA A12 ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE DOVE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI SI ALLUNGANO LE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE INFINE RICORDIAMO I LAVORI DELLA METROMARE, SVOLTI IN ORARIO SERALE E NOTTURNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHE ANTICIPANO L’ULTIMA CORSA ALLE 21 DA ENTRAMBI I CAPOLINEA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 16:30 - PASSIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA CI SPOSTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE INFINE PER IL TRASPORTO CAPITOLINO STOP AI TRENI DELLA METRO B E B1 LUNGO LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERESSATA DA FRANCESCA LOIACONO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 15:30 - NOTIZIARIO 3. 24 ORE 13:20 PERCORRENDO L’AUTROSTRADA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEL TERRITORIO DI SCOPETO MADONNA GIULIA DIREZIONE LATINA IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA 411 SUBLACENSE TGRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GUARCINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LODONERO E POSTA DIREZIONE STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA IN PROVINCIA DI VITERBO CODE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE CASSIA DIREZIONE QUERCE D’OLRANDO INFINE IN PROVINCIA DI ROMA A GROTTAFERRATA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CONSOLI E VIA ANAGNINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral . romadailynews
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