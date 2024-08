Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)DEL 3 AGOSTOORE 15.20 FRANCESCA LOIACONO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI TRA VALMONTONE E ANAGNI SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA DOVE PERMANGONO ANCORA 7 KM DI CODA IN DIREZIONE DI NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI.