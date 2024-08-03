Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 16:30 (Di sabato 3 agosto 2024) Viabilità DEL 3 AGOSTO 2024 ORE 15.20 FRANCESCA LOIACONO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E ANAGNI SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA DOVE PERMANGONO ANCORA 7 KM DI CODA IN DIREZIONE DI NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 15:30 - NOTIZIARIO 3. 24 ORE 13:20 PERCORRENDO L’AUTROSTRADA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEL TERRITORIO DI SCOPETO MADONNA GIULIA DIREZIONE LATINA IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA 411 SUBLACENSE TGRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GUARCINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LODONERO E POSTA DIREZIONE STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA IN PROVINCIA DI VITERBO CODE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE CASSIA DIREZIONE QUERCE D’OLRANDO INFINE IN PROVINCIA DI ROMA A GROTTAFERRATA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CONSOLI E VIA ANAGNINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 13:30 - 08. NOTIZIARIO 3. 24 ORE 13:20 PERCORRENDO L’AUTROSTRADA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEL TERRITORIO DI SCOPETO MADONNA GIULIA DIREZIONE LATINA IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA 411 SUBLACENSE TGRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GUARCINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LODONERO E POSTA DIREZIONE STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA IN PROVINCIA DI VITERBO CODE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE CASSIA DIREZIONE QUERCE D’OLRANDO INFINE IN PROVINCIA DI ROMA A GROTTAFERRATA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CONSOLI E VIA ANAGNINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 12:30 - 24 ORE 11:20 PERCORRENDO L’AU8TOSTRADA A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERENTINO E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI MENTRE SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA NODO A1 MILANO NAPOLI DIREZIONE TERAMO IN VIA TIBURTINA PER INCIDENTE TRTAFFICO RALLENTATO CON CODE A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELLAERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral . romadailynews
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