Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 3 agosto 2024) NOTIZIARIO 3.08.24 ORE 11:20 PERCORRENDO L’AU8TOSTRADA A1NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERENTINO E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI MENTRE SULLA A24TERAMO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA NODO A1 MILANO NAPOLI DIREZIONE TERAMO IN VIA TIBURTINA PER INCIDENTE TRTAFFICO RALLENTATO CON CODE A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELLAERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral