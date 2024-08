Vacanze benzina meno cara ma partire in auto un salasso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Cala il prezzo dei carburanti rispetto all'estate 2023, ma chi in questi giorni deciderà di spostarsi inper raggiungere le località di villeggiatura dovrà affrontare un, tra costi di rifornimento e pedaggi. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato una indagine su alcune tratte tipicamente estive, mettendo a confronto la spesa del viaggio inmobile con quella in treno. "Oggi la, secondo gli ultimi dati ufficiali del Mase, costa in media 1,851 euro al litro, il 4,7% inrispetto al prezzo medio di agosto 2023 con un risparmio di circa 4,5 euro a pieno. - analizza Assoutenti - Il gasolio costa invece in media 1,730 euro al litro, -5,6% su agosto dello scorso anno, con una minore spesa di oltre 5 euro a pieno.