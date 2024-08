Un fulmine in spiaggia in Abruzzo colpisce 3 donne 2 sono gravi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (askanews) – Una donna di 41 anni è ricoverata in rianimazione ed è incondizioni di salute dopo esser stata colpita da unmentre passeggiava lungo la battigia del lungomare di Alba Adriatica. Il fatto è avvenuto attorno alle 12, dopo che si era registrata una breve parentesi di pioggia. La signora che è stata soccorsa sul posto e portata in ospedale in elicottero è ora ricoverata al Giuseppe Mazzini di Teramo. Ritenute serie anche le condizione di una turista originaria del Belgio che ha avuto problemi cardiaci. Anche per lei la prognosi è riservata. Parestesia a una gamba per la terza donna ferita, trasportata in ambulanza al Pronto soccorso di Giulianova. L'articolo Uninin, 2proviene da Ildenaro.it.