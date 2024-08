Ultime Notizie Roma del 03-08-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Vigno guerra medioriente in primo piano l’esercito israeliano ha ucciso questa mattina in un attacco aereo il comandante militare di hamas in cisgiordania orari di mirato che ha colpito un veicolo costato la vita ad altre 4 persone lo riportano i media italiani intanto gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militari in Medio Oriente Sperando il terrore di navi da guerra aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense difendere Israele lo sfondo delle crescenti tensioni nella regione annunciato il pentagono da non ci arriva dopo che l’iran e i suoi alleati regionali hanno giurato e rappresaglie Per l’uccisione del leader di hamas è proprio venire a decine di arresti sono compiuti alla ricerca di possibili complicità il pennello omicidio lo scrive New York Times ...