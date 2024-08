Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si intensificano le partenze del secondo grande weekend di Esodo estivo lungo la rete Anas per il primo fine settimana di agosto a Teso traffico in costante aumento bollino nero anche per la giornata di oggi spostamenti dei grandi centri urbani verso le località di villeggiatura sospesi fino al 3 settembre 906 cantieri il 70% del l’oppositore del trenino gradini Scaramuzza liberato nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra la Russia e Occidente affermato in una conferenza stampa Bon assieme ad altri prigionieri Ilias e andrei pivovarov Grazie d’accordo che ha portato alla loro Liberazione 16 vite umane sono state salvate che la Murgia condannata dal tribunale russa 25 anni ha anche detto ai giornalisti in Germania che multiroom sono contrari alla guerra del presidente russo Vladimir Putin ...