Trump | ‘Harris stupida dibattito il 4 settembre o niente’

(Di sabato 3 agosto 2024) NEW YORK – Kamala Harris è una “” che “non ha la capacità per un verocon me. Ha paura di farlo. La vedrò il 4o non la vedrò affatto”. E’ quanto ha affermato l’ex presidente degli Usa, Donald, sul suo social Truth, rilanciando la proposta di unil 4su Fox. “Qualcuno ha notato che non rilascia interviste? E’ perché èe non è in grado di parlare propriamente senza il gobbo. Ha un quoziente intellettivo molto basso e il Paese non ha bisogno di qualcuno che non è in grado di mettere due frasi insieme”, ha aggiunto. L'articoloil 4L'Opinionista.