Trump e Harris a confronto | scelta la data del prossimo dibattito tv

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 3 agosto 2024) Articolo pubblicato sabato 03 Agosto 2024, 10:03 Donaldama farsi corteggiare e allo stesso tempo ama potersi scontrare con avversari che non sarebbero in grado di metterlo in difficoltà. Ilpresidenziale contro Joe Biden ha visto il tycoon brillare sotto i riflettori, sembrando lamigliore per il Paese, ma solo perché l’alternativa L'articololadeltv proviene da Il Difforme.