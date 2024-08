Tragedia a Pordenone | 21enne muore carbonizzato dopo un incidente d’auto

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 3 agosto 2024) Articolo pubblicato sabato 03 Agosto 2024, 13:05 Unaè accaduta nella notte tra il 2 e il 3 agosto in provincia di, dove un ragazzo giovane di appena 21 anni è morto in un modo atroce:aver perso il controllo della sua auto, forse per un colpo di sonno, ha avuto un L'articolounproviene da Il Difforme.