Traffico Roma del 03-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) Luceverdedalla redazione sulla A1Napoli per una perdita di carico da parte di un mezzo pesante ci sono 6 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli ilscorre su una sola corsia è in corso la distribuzione di acqua da parte della protezione civile per chi viaggia verso Napoli si consiglia di uscire a Valmontone e sono Pontina e rallentamenti perraccordo i piedi pratica verso Latina a ragionare gli spostamenti oggi stop ai mezzi pesanti fino alle 22 sono in terra rete viaria Nazionale servono totalmente i casi autorizzati dalla legge domani 4 agosto i mezzi pesanti resteranno Fermi dalle 7 alle 22 chiusa via Giacomo Puccini per una ballamento in direzione di via Pinciana e per lavori oggi è sospeso il servizio della metro B B 13 Castro Pretorio Laurentina per l’intera giornata attivo un servizio bus sostitutivo regolare il servizio tra Castro Pretorio ...