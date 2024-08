The Family le anticipazioni dal 5 al 9 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 3 agosto 2024) Scopriamo cosa accade ai personaggi di "The", la nuova soap opera di produzione turca di Canale 5. In onda con gli episodi inediti da lunedì 5 a venerdì 9a partire dalle 14.45. Aslan uccide l'aggressore di Yagmur. Kemal chiede la mano di Asu. The: ledal