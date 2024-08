Teramo fulmine in spiaggia | tre donne ferite una è grave

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 3 agosto 2024) Ad avere la peggio una 40enne, trasportata in elisoccorso al locale ospedale Unè caduto su unaad Alba Adriatica in provincia ditre, una sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i sanitari e la polizia. Ilavrebbe infatti colpito una donna francese di circa