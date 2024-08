Tennis Lorenzo Musetti euforico | Ho imparato la lezione da ieri se mi avessero detto tre mesi fa di una medaglia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)riporta una medaglia alitaliano alle Olimpiadi dopo 100 anni: a Parigi 2024 arriva il bronzo nel singolare maschile per il carrarino che ha sconfitto nella finale per il terzo posto Felix Auger-Aliassime. “Se me l’trefa, penso li avrei mandati a quel paese“, hal’azzurro a caldo. Ecco la sua analisi intervistato da Eurosport: “Un momento storico per me, per la storia delitaliano, per la delegazione italiana e per la Federazione Italiana. Penso che questa medaglia sia del gruppo, perché è frutto di un lavoro quotidiano di un team, di persone che mi supportano. Oggi è stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista, si sente la stanchezza accumulata in questo mese, ma l’ho voluta tanto e penso di essermela meritata appieno”.