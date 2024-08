Strage di Southport 3 bambine uccise La destra ultra-nazionalista semina violenze e disordini paura nella comunità islamica in Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Inghilterra è ancora sotto choc per l’aggressione senza motivo di un 17enne in una scuola di yoga adove ha accoltellato diverse, uccidendone tre. La tragedia è stata la miccia che ha acceso l’odio degli-nazionalisti inglesi che a Sunderlandnotte hanno dato vita a scontri violentissimi con la polizia. Circa 200 facinorosi, molti dei quali con la testa rasata e dichiaratamente di estrema, sono scesi in strada con l’intento di provocare gravi. Secondo le autorità ladiè stata strumentalizzata da queste frange violente diper incanalare l’odio della nazione contro gli immigrati e gli islamici, che rappresentano una fetta importante della popolazione britannica.