Se il governo le esprime solidarietà la donna vittima diventa una bugiarda

(Di sabato 3 agosto 2024) Per i progressisti, Angela Carini è una piagnona manovrata dalla destra nemica. Quindi il dogma del Me too per lei si può sospendere: l’accusatrice stavolta mente. E non importa capire se abbia davvero subito un’ingiustizia.