Scuffet Milan | affare in STAND BY ecco le RICHIESTE del Cagliari

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 agosto 2024)al, la trattativa va inby: ledelper il portiere non convincono i rossoneri Tutto fermo. Dopo l’infortunio di Sportiello ilha deciso di muoversi sul mercato in cerca di un sostituto. Piacema l’è inby: come riportato da Sky Sport la trattativa per il portiere non si sblocca