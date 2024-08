Scontro tra due moto ad Anfo muore motociclista bergamasco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024)(Brescia). Tragedia sulle strade del Bresciano: un uomo residente ad Antegnate è morto adin un incidente stradale poco dopo mezzogiorno di sabato 3 agosto. L’allarme intorno alle 12,20: duesi sono scontrate in località dei Casali, sul lago d’Idro. Secondo una prima ricostruzione un 33enne bresciano, diretto verso Ponte Caffaro, durante un sorpasso avrebbe centrato unache viaggiava nella direzione opposta. Ilciclista colpito, un giovane, è stato sbalzato dal suo mezzo ed è finito nel canale a bordo della strada: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 33enne è stato trasportato dall’elisoccorso decollato da Brescia in codice rosso al Papa Giovanni: le sue condizioni sono gravi.