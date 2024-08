Scontro mortale auto-scooter a Villa San Giovanni una vittima

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 3 agosto 2024) L'incidente è avvenuto, in direzione nord, all'altezza del km 517 della strada statale 18 Tirrena Inferiore Una persona è morta nell'incidente fra una vettura e un motociclo avvenuto quest'oggi aSan, in provincia di Reggio Calabria. Loè avvenuto, in direzione nord, all'altezza del km 517 della strada statale 18 Tirrena Inferiore.