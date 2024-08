Santa Messa in tv e streaming di Sabato 3 Agosto 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 3 agosto 2024) Per seguire ladi, ecco tutti glie iper poter assistere in diretta. Quando andiamo a, sappiamo che lì troveremo, seppur non possiamo vederlo fisicamente, il nostro Gesù. Un Dio più presente che mai, che ha dato la sua stessa vita per noi e che L'articoloin tv ediproviene da La Luce di Maria.