Sangue sulle strade della Sicilia poliziotto in pensione muore in un incidente in moto

(Di sabato 3 agosto 2024)mortale ieri sera intorno alle 23 a Caltanissetta , sulla statale 122, in contrada Sabucina. Maurizio Averna,indi 60 anni , di San Cataldo, era a bordosuaSuzuki quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un guard rail. L’uomo è morto sul colpo . Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 con due ambulanze, di cui una medicalizzata,