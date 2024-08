Salerno uomo muore travolto da un ramo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 17.15 Undi 75 anni è mortoda un grossoche si è staccato a causa del forte vento nei pressi di Corleto Monforte, in provincia di. A far scattare l'allarme sono stati i familiari dell'anziano, preoccupati per il mancato rientro a casa. L'è stato trovato privo di sensi in un terreno di sua proprietà. Vani i tentativi di rianimarlo.