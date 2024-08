RILEGGI DIRETTA – Napoli-Girona 0-2 29? Van de Beek 83? Villa | prima sconfitta per Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Ultima amichevole deldi Antonioal ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro contro : le formazioni ufficiali e la scelta su Osimhen Benvenuti allatestuale di, ultimo test prestagionale degli azzurri a Castel di Sangro,del debutto ufficiale in Coppa Italia in programma al Maradona il 10 agosto. Gara influenzata dalla forte pioggia. Dopo il successo per 1-0 contro il Brest, Antoniosfida un club rivelazione della scorsa stagione de La Liga. Infatti, per diverso tempo ilha accarezzato la possibilità di conquistare anche il campionato. In ogni caso, la qualificazione in Champions League rappresenta una vera e propria impresa sportiva per i biancorossi. Delicata sfida per il, chedi quest’amichevole hanno dimostrato una certa solidità difensiva. Nei primi quattro test zero gol subiti.