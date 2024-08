Raoul Bova annulla gli impegni operato d’urgenza al ginocchio | “Ci sono stati degli imprevisti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 3 agosto 2024)ha annunciato che non parteciperà al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al. L'attore ha tranquillizzato i fan: "Ho fatto un'operazione per stare meglio e starò meglio. Scusate ancora di non essere lì ma c'è stato questo piccolo imprevisto".