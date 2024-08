Quando corre Jacobs? Calendario programma e orari 100 metri Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

Marcellinizia la sua difesa al titolo di campione a cinque cerchi della velocità. L'atleta azzurro torna a gareggiare sui 100alledidopo lo storico oro di tre anni fa a Tokyo. Il suo debutto in pista è atteso per il primo turno delle batterie di sabato 3 agosto dalle 11.55. In caso di passaggio del turno, persi entrerà nel vivo della competizione nella serata di domenica 4 agosto, con le semifinali alle 20.05 e l'eventuale finale alle 21.50. Su Sportface.it potrete restare aggiornati con live testuale, cronaca, dichiarazioni e highlights per non perdere alcuna emozione dell'evento.