Quando comprate il miele delle api

(Di sabato 3 agosto 2024)andate in un negozio a comprare un barattolo di(quello veroapi, non quello artificiale cinese che costa poco), non lamentatevi del prezzo, ma anzi ringraziate il cielo che c’è qualcuno che ha la forza e il coraggio di produrlo. Sì, perché voi avete mai provato ad allevare uno sciame di api?