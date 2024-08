Premio di 100mila dollari per la Carini Clamoroso caso internazionale | chi ricopre d' oro l' azzurra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Angela, la pugile che si è ritirata dopo 45 secondi dall'incontro con l'algerina intersessuale Imane Khelif a Parigi, verrà premiata "come se fosse diventata campionessa olimpica". Lo ha comunicato in una nota l'Iba, ovvero l'International Boxing Association, ente che gestisce il pugilato Elite (ex dilettantistico) ma non quello delle Olimpiadi. La decisione di premiare l'italiana è stata presa dal presidente dell'ente, Umar Kremlev. Ilconsiste in(netti), di cui 50mila all', 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza e quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi), che però di recente ha lasciato l'Iba per confluire in un nuovo ente, "World Boxing". Si tratta delche in genere viene riconosciuto a chi conquista la medaglia d'oro.