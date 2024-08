Pordenone auto finisce strada e prende fuoco | 21enne morto carbonizzato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 3 agosto 2024) Il giovane si trovava da solo inin via Cesena quando è avvenuto l'incidente Un ragazzo di 21 anni èla scorsa notte dopo essere finito fuoricon l'a Chions, in provincia di. Secondo quanto ricostruito finora il giovane si trovava da solo inin via Cesena quando