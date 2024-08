Porcinai scatta il divieto di sosta in via Spinello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 3 agosto 2024 – Prosegue l’intervento di riqualificazione dei giardinicon ulteriori integrazioni alla disciplina del traffico nella zona interessata dai lavori. Da lunedì 5 agosto e per tutto il mese di settembre, 24 ore su 24, per consentire l’istallazione delle recinzioni dell’area di cantiere,no ildicon rimozione in vianel tratto che va dal cantiere stesso al civico 59 con esclusione dell’ultimo posto auto per disabile riservato e con la prescrizione di liberare il prima possibile i due stalli ulteriori per disabili coinvolti dal. Attenzione al restringimento provvisorio della carreggiata in viale Michelangelo, lato giardini, dall’intersezione con piazza della Repubblica al civico 20 con orario continuato e dal civico 20 al civico 28 con orario 8,30 - 17.