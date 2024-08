Perché il telefono si surriscalda cosa fare per raffreddarlo e come evitare il problema

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 3 agosto 2024) Durante l'estate può capitare che il nostro smarthone si surriscaldi. Di solito non è ungrave: compare un messaggio di blocco e per farlo sparire basta mettero il dispositivo al fresco. Alla lunga però usare lo smartphone a temperature non indicati può danneggiare i suoi componenti. Qui trovate una guida con tutti i consigli da seguire.