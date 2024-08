Parigi' 24 Jacobs e Ali in semifinale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 13.00 Marcellcon 10"05 e Chituru Ali con 10"12 si sono qualificati per le semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di. "Dovevo conservare energie in vista di domani, quindi non mi sono spremuto troppo", ha detto. "La partenza non mi è piaciuta, ho faticato ad ingranare", il commento di Ali. Le semifinali sono previste per domani sera a partire dalle 20.00 circa.