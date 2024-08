Parigi2024 | Nuoto Paltrinieri in finale nei 1500 sl

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Secondo tempo di qualificazione per il campione azzurro PARIGI (FRANCIA) - Missione compiuta per Gregorioche va a prendersi con autorità il pass per ladeistile libero ai Giochi di Parigi. Il capitano dell'Italchiude al secondo posto in batteria e ottiene anche il sec