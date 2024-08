Parigi2024 | Atletica Jacobs e Ali in semifinale nei 100 metri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Il campione olimpico chiude la sua batteria in 10"05 PARIGI (FRANCIA) - Batteria dei 100decisamente serena per Marcell, all'esordio olimpico a Parigi, che non sfodera tutto il suo potenziale e centra la qualificazione correndo in scioltezza. Il campione olimpico in carica chiude in sec