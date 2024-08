Parigi 2024 stratosferico Marchand | suoi anche i 200 misti quarto oro per il francese

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Leonsi prendei 200alle Olimpiadi di. Dopo aver vinto i 400 metri stile libero, i 200 farfalla e, nella stessa sera, i 200 rana (ogni volta con record olimpico), il 22enneva vicinissimo al record del mondo e conquista iloro nella piscina di casa nuotando in 1'54?06. Secondo posto per il britannico Scott con 1'55?31, terzo il cinese Wang con 1'56?00. Mentre Razzetti chiude sesto in 1'56?82. Solo settimo l'altro azzurro in finale oggi: nei 50 stile libero Leonardo Deplano nuota in 21?62. Oro all"australiano Cameron McEvoy con il tempo di 21?25. Argento al britannico Benjamin Proud in 21?30 e bronzo al portabandieraFlorent Manaudou in 21?56.i 200oro per il