Parigi 2024 Quadarella quarta nei 1500 e oro a Ledecky

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Niente da fare per Simonache deve accontentarsi del quarto posto negli 800 stile libero alle Olimpiadi dicon il tempo di 8'14"55. La campionessa romana, che migliora il suo record italiano (8'14"99) non sale sul podio. L'oro va a Katiecon 8'11"04 che domina la finale, come nelle L'articoloneie oro aproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.