Parigi 2024 Musetti-Auger Aliassime oggi | orario finale bronzo come vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 3 agosto 2024) L'azzurro sfida il canadese per il terzo posto Lorenzocontro Felixsabato 3 agosto nellaper la medaglia dinel torneo di tennis alle Olimpiadi di. L'azzurro, sconfitto da Novak Djokovic in semi, nel match in programma alle 12 - in diretta tv e streaming - sulla terra