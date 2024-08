Parigi 2024 | Martusciello Fi ' ha ragione Giorgetti polemiche mai utili'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio, si dice “d'accordo” con il Ministro dell'Economia, Giancarloche, in visita a Casa Italia a, rispondendo sul caso della pugile algerina Imane Khelif, ha dichiarato di non gradire “lein generale”. "Ha. Il polverone sollevato in questi giorni e che non accenna a fermarsi non si addice allo spirito olimpico, non fa bene alle atlete, entrambe travolte da un'ondata mediatica, e in genere al mondo dello sport. Le- conclude il capogruppo degli azzurri al Pe - non sono mai”.