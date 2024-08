Parigi 2024 Jacobs e Ali oggi in batteria nei 100 metri | orario come vederli in tv

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Marcelle Chituru Ali in pista3 agosto per i 100alle Olimpiadi di. Il programma dell'atletica leggera ai Giochi propone – in diretta tv e streaming – le prime fasi di una delle gare più attese., campione olimpico a Tokyo 2020, inizia la difesa del titolo